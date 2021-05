Vom Wichtigtuer zum Richtigtuer

Kolumne "Hirt on Management": Folge 150. Was ich an Rugby liebe und was Manager von Rugby lernen können.

Manager und Managerinnen sind grundsätzlich handlungsorientierte Menschen. Die zentrale Frage des Managements ist laut Peter Drucker: „Was muss jetzt getan werden?“

Und letztendlich muss dieses Tun, damit es in der realen Welt zu einer Wirkung führt, immer zu einer Verhaltensänderung bei irgendjemandem führen, beim Manager oder der Managerin selber, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei Kundinnen und Kunden, bei Wettbewerbern oder anderen relevanten Akteuren.

Um Verhaltensänderungen herbeizuführen, haben sich fünf Schritte in der Praxis bewährt, die Sie, intelligent angepasst, auf jede Gruppe von Akteurinnen anwenden können:

Verhalten identifizieren

Identifizieren Sie die gewünschten Verhalten. Was spezifisch möchten Sie sehen, fühlen, hören und erfahren? Wie und warum passt das gewünschte Verhalten zur Strategie und den Zielen? Messgrößen schaffen

Schaffen Sie klare Messgrößen. Entwickeln Sie klare Messgrößen, an denen sie festmachen können, ob das gewünschte Verhalten stattfindet. Ermutiger und Entmutiger beachten

Stellen Sie fest, welche Ermutiger und Entmutiger bestehen. Unterstützen Sie, was bereits funktioniert und schaffen Sie zusätzliche Ermutigung für das gewünschte Verhalten. Schalten Sie Entmutiger aus. Betroffene einbinden

Binden Sie die Betroffenen in die Veränderung ein. Niemand möchte gerne von Veränderungen überfahren werden. Kein Faktor erhöht die Selbstverpflichtung der Betroffenen so sehr, wie wenn diese das Gefühl haben, dass sie die Veränderung selbst in die Hand genommen haben. Ergebnisse messen und Taktik anpassen

Verfolgen und messen Sie die Umsetzung und ihre Ergebnisse. Keine Verhaltensveränderung verläuft genau wie erwartet. Machen Sie die notwendigen Anpassungen schnell und pragmatisch.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Erich Kästner

