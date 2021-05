Wien schaltet Corona-Impftermine für Menschen ab 60 frei

Erste Immunisierungen für die Jahrgänge 1961 und älter sollen schon ab Donnerstag stattfinden. 28.000 Termine bis Ende nächster Woche wurden freigeschaltet.

Die Stadt Wien hat am Mittwochnachmittag die Covid-19-Schutzimpfung für die Altersgruppe 60plus aufgemacht - also für den Jahrgang 1961 oder älter. "Die Anmeldung für diese Termine ist ab sofort möglich", hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Ab morgen wird geimpft. Laut dessen Sprecher Mario Dujaković sind in den nächsten drei Kalenderwochen pro Woche nun 10.000 Erstimpfungen geplant:

Geimpft wird mit Biontech/Pfizer. Das sei "keine spontane Öffnung, sondern eine dauerhafte Öffnung dieser Altersgruppe. Ziel ist, jetzt auch bei den Unter-65-Jährigen die Impfquote in die Höhe zu treiben", hieß es.

(APA)