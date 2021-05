(c) Belvedere Wien, Foto: Johannes Stoll

Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Georgenberg in Wien-Mauer, Ansicht von Osten

Erstmals ist eine ganze Ausstellung Fritz Wotrubas spektakulärer Kirche in Wien-Mauer gewidmet. Und dann ist sie so enttäuschend klein. Im Keller des Belvedere 21.

Es ist einer der ungewöhnlichsten Orte, denen man sich in Wien nähern kann. Die Anreise ist für die meisten lang. Man muss an Wiens Ränder kommen, nach Mauer. Einen Hügel erklimmen, dessen Gipfel nicht einsichtig ist. Und dann erst Mut fassen, in dieses Heiligtum, eher Festung als Kirche, einzudringen.