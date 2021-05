Sommer, Sonne, Virus: Wie gefährlich ist es jetzt eigentlich draußen?

Am Montag wird es zum ersten Mal seit Langem so richtig heiß, die heißen Tage, sie sollen endlichkommen. Doch was heißt das für die Pandemie im Land? Wird sich das auch auf die Fallzahlen auswirken? Der bekannte Virologe Christian Drosten hat bereits gesagt, dass er er sich einen deutlich weniger entspannten Sommer als im Vorjahr erwartet.

Was müssen wir für diesen Sommer wissen? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr heuer draußen und wie viel Abstand ist aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll? Und was wissen wir nach einem Jahr über die Ansteckung auf Flächen? Wir fragen Miranda Suchomel vom Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie an der Meduni Wien. Sie erklärt wie die Ansteckung in der Luft und über Flächen funktioniert und gibt eine Antwort darauf: Wie gefährlich ist es denn heuer draußen?

Mehr zum Thema und zum Geschäft mit Desinfektionszahlen finden Sie unter diepresse.com/corona