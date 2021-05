Handball-EM 2022: Österreich trifft in Bratislava auf Deutschland

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer trifft bei der EM 2022 in Gruppe D auf Deutschland, Weißrussland und Polen.

Spielort ist Bratislava, das erste Spiel bestreitet Österreich am 14. Jänner gegen Polen, danach folgen die Partien gegen Deutschland (16. Jänner) und Weißrussland (18. Jänner).

„Wir nehmen diese Herausforderung an, werden versuchen, in dieser Gruppe zu bestehen“, erklärte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser. Für den angepeilten Aufstieg in die Hauptrunde der zwölf besten Nationen ist ein Platz unter den Top zwei der Gruppe nötig. (cg)