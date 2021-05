Das neue Mutterland der Ballkünstler

England dominiert den Klubfußball, auch die Chancen auf den EM-Titel stehen besser denn je. Das rein englische Champions-League-Finale ist dabei Fluch und Segen zugleich.

London/Wien. Österreichs Nationalmannschaft kann es nur recht sein. Das ÖFB-Team absolviert sein vorletztes Testspiel vor der Europameisterschaft am 2. Juni in Middlesbrough gegen England. Eine beachtliche Anzahl an Leistungsträgern der Three Lions wird dann aber wohl fehlen, schließlich steigt nur vier Tage zuvor das rein englische Finale der Champions League. Wer dort für Chelsea oder Manchester City um den größten Titel im Klubfußball kämpft, dem wird man das Testspiel gegen Österreich (zur Erinnerung: zuletzt 0:4 gegen Dänemark) ersparen.