Mr. Dealmaker weiß nichts vom Deal

Ronny Pecik gilt als Architekt des S-Immo-Kaufs. Doch der Immofinanz-Chef hielt sich laut eidesstattlicher Erklärung aus allem heraus.

„Es ist ein Affentheater“, heißt es aus der Immobilienbranche. Von Kopfschütteln bis lautes Lachen, ein pikantes Schreiben ruft eine ganze Palette an Reaktionen bei Experten hervor. Es sei bekannt, „dass ich betreffend S Immo in der Immofinanz nichts zu melden habe und auch in der Immofinanz nichts tun kann, wenn es um den Kauf oder Verkauf von S Immo geht“, lässt Immofinanz-Chef Ronny Pecik in einer eidesstattlichen Erklärung wissen.