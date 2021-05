Krise der Frauen: Jobverlust und weniger Pension

Die Arbeitslosigkeit der Frauen stieg zuletzt stärker. Österreich habe die Folgen der Krise aber gut abgefangen, sagen Ökonomen.

In der Pandemie war ein Befund schnell zur Hand: dass diese Wirtschaftskrise Frauen härter treffe als Männer. Während in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 vor allem die männlich dominierte Industrie litt, war es diesmal der Dienstleistungssektor. Dazu kamen Home-Schooling und temporär geschlossene Kindergärten, die den Einsatz der Mütter forderten. Plus die gestiegene Doppelbelastung durch Hausarbeit und Betreuung im Home-Office. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung haben also Frauen schwerer getroffen als Männer“, folgerte unlängst der Soziologe Bernhard Kittel, der seit Krisenbeginn die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft untersucht.