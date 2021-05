Aufstand statt Diät

Elisabeth Lechner will nicht, dass ihre Forschung zu Schönheit im Elfenbeinturm stecken bleibt: Das Thema habe politische Sprengkraft.

Es ist eine recht persönliche Anekdote, mit der Elisabeth Lechner illustriert, warum man dringend über Schönheit reden muss und darüber, was mit dem Konstrukt nicht stimmt: Nach einer Magenverstimmmung wirft sie in Unterwäsche einen Blick in den Spiegel und denkt – „halb überrascht, halb anerkennend (. . .) Wow, so flach ist mein Bauch sonst nie.“ Und dass man da nur allzu leicht in Versuchung kommen könnte, mit ein bisschen Disziplin nachzuhelfen.