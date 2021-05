In Österreich schlägt die Stunde des Quanteninternets

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Glasfaserleitungen zwischen Ost- und Westösterreich werden zu einem Quantennetzwerk umfunktioniert. • Jens Büttner / dpa / picturedesk

Eine Stimmgabel für die besten Uhren der Welt: Österreichs Quanteninternet soll Referenzsignale für Präzisionsmessungen bereitstellen, Kommunikation abhörsicher machen und sogar Erdbebenvorhersagen erlauben.

Haben Sie noch ein Festnetztelefon? Wenn dem so ist, ermöglicht Ihnen das erklingende Wählzeichen beim Abheben, den exakt gestimmten Kammerton „a“ zu hören. Es handelt sich dabei um den gemeinsamen Bezugspunkt für Instrumente eines Orchesters oder Ensembles, wenn diese gleich hoch gestimmt werden müssen. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) stellt diesen Ton entsprechend dem 1939 festgelegten internationalen Standard in der Frequenz 440 Hertz bereit, also genormt und verlässlicher als jede Stimmgabel.