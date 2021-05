Unkonzentriert? Mache es wie Franz Klammer

Inspiration für Millennials #70. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie viel Prozent gibst Du?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie sich berufliche Möglichkeiten für Dich eröffnen. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du dabei hervorragende Leistungen erbringen kannst.

Einsatz

In meinen Workshops frage ich die Millennials regelmäßig, wie viel Prozent sie bei der Erbringung einer Leistung geben. Dazu bitte ich sie, die Prozentzahl in den Chatverlauf des Videocalls zu schreiben. Die Antworten umfassen ein breites Spektrum von 40 bis zu 90 Prozent. Nur in Ausnahmenfällen ist auch die Zahl 100 zu lesen.

Halbherzig?

Mit einem nur halbherzigen Einsatz kannst und darfst Du aber keine zufriedenstellende Leistung erwarten. Das Ergebnis kann – korrespondierend zum Einsatz – nur im überschaubaren, häufig sogar im unbefriedigenden Bereich liegen. Schließlich kommt von Dir zu wenig Input, sodass das Ergebnis nicht hervorragend sein kann.

Franz Klammer APA/DPA/HEINRICH SANDEN

Mache es wie Franz Klammer

Daher ist es – in der Ausbildung sowie im Berufsleben – besonders wichtig das Beste zu geben und sich nicht ablenken zu lassen. Davon hat auch der erfolgreichste Abfahrtsrennläufer der Weltcupgeschichte, Franz Klammer, eine Anekdote erzählt: Zu Beginn seiner Karriere hat er während des Rennlaufs darüber nachgedacht, ob er schnell ist. Im Ziel ist er dann 1,5 Sekunden hinter der Bestzeit gelegen. Der Schnellste war er erst, als er sein Bestes in jeder Situation gegeben hat.

Gib Dein Bestes

Diese Lebensweisheit – sich einer Tätigkeit mit vollster Konzentration zu widmen und dabei 100 Prozent zu geben – ist bei jeder Aufgabe ein Erfolgsbringer. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie viel Prozent gibst Du?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

