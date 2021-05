Erstmals wurden mehr als 90.000 Menschen an einem Tag geimpft. Mehr als 2,5 Millionen Menschen bekamen zumindest die erste Dosis.

Bis zu „100.000 Impfungen pro Tag" werde man im Mai verabreichen, sagte die Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich vor kurzem im „Presse"-Interview. Ganz hat man das Ziel noch nicht erreicht, die Impfstatistik vom Donnerstag macht aber Hoffnung. So wurde am 6. Mai erstmals über 90.000 Menschen an einem Tag geimpft. 91.616 Menschen erhielten eine Dosis, 18.214 davon bereits den zweiten Stich. Der bisherige Rekord lag bei 78.957 Stichen am 30. April.

Insgesamt wurden bis heutigem Freitag etwas mehr als 2,5 Millionen (2.536.045) Menschen in Österreich mit zumindest der ersten Dosis geimpft. Das sei die Hälfte jener, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, hieß es am Freitag aus dem Bundeskanzleramt. Nimmt man die Gesamtzahl der impfbaren Bevölkerung her, macht das mit 33,67% ziemlich genau ein Drittel aus.

Gerechnet wird im Bundeskanzleramt damit, dass sich rund zwei Drittel der impfbaren Bevölkerung den Stich abholen. Kinder sind ja beispielsweise noch ausgenommen. Damit kommt man auf etwa fünf Millionen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meinte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass dieser Impffortschritt auch zu einer spürbaren Verbesserung der Corona-Situation führe. Das Ziel, bis Ende Juni jedem, der will, eine erste Impfung anbieten zu können, werde erreicht.

Ebenfalls der 50-Prozent-Wert erreicht wird gemäß Daten aus dem elektronischen Impfpass bei den Österreichern über 50. Bei den Über-65-Jährigen sind es schon mehr als zwei Drittel mit 69 Prozent. In der Gruppe über 75 sind es 72, bei den Über-85-Jährigen etwas weniger, nämlich 68 Prozent.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 33,1 Prozent. In Tirol sind 31,6 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Vorarlberg 31,4. Nach Kärnten (30,4), Oberösterreich (28,4), Niederösterreich (27,7), der Steiermark (27,5) und Salzburg (26,6) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 26 Prozent.

