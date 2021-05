KHM bekommt neuen Super-Sammlungsleiter

Peter Kerber, der ab Sommer die Gemäldegalerie leitet, wird in Pesonalunion auch die neu geschaffene, in Kritik geratene Funktion des Sammlungs-Leiters des KHM übernehmen.

KHM: Galerie-Direktor wird auch Sammlungsleiter

Peter Kerber, der ab 1. Juli neuer Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums wird, übernimmt auch den neu geschaffenen Posten des Leiters der Sammlungen und der Forschung. Diese Personalunion wird der Kritik, die rund um diese neue Funktion aufkam, jedenfalls den Zahn nehmen, dass hier in Sparzeiten personell expandiert wird.

Der deutsche Kunsthistoriker, der aus der zuvor im Getty Museum L. A. und der Dulwich Picture Gallery in London tätig war, wird also die „wissenschaftliche Steuerung der Sammlungen und ihrer Forschungsaufgaben“ übernehmen, heißt es. Schwerpunkte werden auf dem Aufbau von Schnittstellen und Standards für digitale Forschungsinstrumente und digitale Wissenschaftsvermittlung liegen. Generaldirektorin Sabine Haag: „Damit können wir den durch die Pandemie nochmals gestiegenen Anforderungen an die Erbringung und Vermittlung unserer einzigartigen Forschungsleistungen auch in Zukunft gerecht werden.“ Die ebenfalls ausgeschriebene Leitung der Bibliothek übernimmt übrigens Hanna Schneck, die mit Jahrgang 1982 die jüngste der Sammlungs-Leiterin sein wird.

Die Leitung des Theatermuseums wird dieses Wochenende ausgeschrieben.