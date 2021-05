Johnsons Konservative stürmen rote Hochburg Hartlepool

Konservative feiern in einer Nachwahl zur Parlamentswahl 2019 einen historischen Erfolg in England. Zugleich werden immer mehr Resultate der Regionalwahlen in Großbritannien bekannt. Sie sind bisher für Labour ungünstig. In Schottland kratzen die Nationalisten an der absoluten Mehrheit.

Die Nachwahl zur Parlamentswahl 2019 in der nordenglischen Küstenstadt Hartlepool hat einen historischen Sieg der Konservativen von Premierminister Boris Johnson gebracht. Ein Zugewinn von 23 Prozentpunkten gegenüber 2019 brachte der lokalen Tory-Kandidatin Jill Mortimer einen Wahlkreis, der seit seiner Konstituierung anno 1964 immer in der Hand der Labour Party gewesen war.