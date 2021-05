Betriebe bereit, Impfungen zu starten

Die Impfungen für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur im Lebensmittelhandel starten am 17. Mai.

WKO-Präsident Harald Mahrer appelliert an die Regierung, sich aus Krise heraus zu investieren und erinnert, dass 1700 Betriebe darauf warten, impfen zu dürfen. Die Lebensmittelhandel startet bereits.

„Wir müssen reden.“ Unter diesem Motto lud Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zu einem Hintergrundgespräch, in dem er die Regierung über die Medien wachrütteln wollte.

Die Wirtschaft komme in eine Phase der Normalisierung. Man müsse den Sommer dafür nützen, um im globalen Wettbewerb den anderen Ländern „eine Nasenlänge“ voraus zu sein. Wenn man sich in parteipolitischen Spielchen verliere und zu diskutieren beginne, wer nun die Krise finanzieren soll, „hat man schon verloren“. Stattdessen müsse man das günstige Zinsumfeld nützen, um in Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur zu investieren. Den Unternehmen seien dabei drei Punkte wichtig: Planbarkeit, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit.