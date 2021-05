„Unmögliche“ Behörde soll flott gemacht werden.

Man musste in den vergangenen Jahren den Eindruck bekommen, als wolle das Wiener Rathaus am Einwanderungsamt ein Worst-Practice-Exempel statuieren. Eben dieses Amt, die Magistratsabteilung 35, war Fixstarter auf den periodisch erscheinenden Beschwerdelisten der Volksanwaltschaft und des Anwälte-Dachverbands Örak.

In seitenlangen „Missstandsfeststellungen“ war von unerträglich langsamen und verzögerten Abläufen die Rede.