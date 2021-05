Mit der Idee, den Impfstoff-Produzenten die Patente zu entziehen, löste der US-Präsident einen Schock aus. Experten aber bleiben gelassen - und raten, gerade bei diesen fünf Aktien zuzugreifen.

Es war ein Kursgemetzel der seltenen Art, das sich diese Woche bei den Aktien diverser Impfstoffhersteller abgespielt hat. US-Präsident Joe Biden hatte sich dafür ausgesprochen, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe befristet auszusetzen, um eine stärkere Impfstoff-Produktion in Entwicklungsländern zu ermöglichen. Bislang hatten sich die USA und andere Staaten gegen diesen Plan von Indien und Südafrika gestellt. Die Wende vernichtete Milliarden an Anlagekapital. Was soll man als Anleger nun tun?