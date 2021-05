Warren Buffett hat das Investieren doch nicht verlernt

(c) imago images/Xinhua (imago stock&people via www.imago-images.de)

Buffett hat gelernt, dass man eine Strategie nicht über den Haufen zu schmeißen braucht, nur weil ein paar Jahre lang andere erfolgreicher sind.

Hat Warren Buffett das Investieren verlernt? Ist der Starinvestor mit 90 Jahren einfach zu alt? Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway hat jahrzehntelang den US-Aktienindex S&P 500 übertroffen. Zuletzt tat sie das nicht mehr. Bereits 2019 hinkte das Unternehmen mit seiner Kursentwicklung hinterher (Dividenden zahlt es ohnedies keine). Während der breite US-Aktienindex S&P 500 um 29 Prozent zulegte, waren es bei Berkshire nur elf Prozent.



Im von der Coronakrise geprägten Jahr 2020 wurde es nicht besser: Der S&P stieg um 16 Prozent, Berkshire um zwei Prozent. Das Unternehmen ist an nicht-börsenotierten Firmen beteiligt, hält aber auch Aktien an Apple, Bank of America, Coca-Cola und zahlreichen anderen Börsenkonzernen. Meist ist Berkshire sehr langfristig investiert. Wer nicht bereit sei, eine Aktie zehn Jahre lang zu halten, sollte sie auch keine zehn Minuten haben, soll Buffett einmal gesagt haben. Auch das schien nicht mehr zur schnelllebigen Gegenwart zu passen.