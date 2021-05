Wirkt Wasserstoff wirklich?

Die Anwendungen von Wasserstoff sind vielfältig. Viel steckt aber noch in den Kinderschuhen. Man sollte also langfristig investieren.

Wien. Mit dem voranschreitenden Kampf gegen den Klimawandel rückt auch zunehmend Wasserstoff in den Fokus. Philipp von Königsmarck von Legal and General Investment Management meint, gerade in Bereichen, in denen die Elektrifizierung oder andere Energiespeichertechnologien auf dem Weg zur Dekarbonisierung nicht ausreichen, seien wasserstoffbasierte Technologien das fehlende Element. Denn beim Einsatz von Wasserstoff entsteht kein CO2-Ausstoß. Bei der herkömmlichen Produktion von Wasserstoff aber sehr wohl. Große Hoffnungen werden deshalb auf grünen Wasserstoff gesetzt, der erst noch in verhältnismäßig geringem Volumen hergestellt wird. Hier wird bei der Elektrolyse Wasser unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten.