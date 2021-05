Regierung präsentiert Öffnungspläne: Welche Regeln ab 19. Mai gelten

Sperrstunde um 22:00, Registrierpflicht und der „grüner Pass“. Die türkis-grüne Bundesregierung hat am Montag die Details jener Verordnung präsentiert, die ab dem 19. Mai die Grundlage für die geplanten Öffnungsschritte bilden soll.

Vor rund sieben Monaten wurde das öffentliche Leben in Österreich weitgehend heruntergefahren. Nun steht das Ende des aktuellen Corona-Lockdowns kurz bevor: Am 19. Mai treten weitgehende Öffnungsschritte in Kraft. Die Eckpunkte für die neue Verordnung waren bereits im Vorfeld bekannt, die Details verkündete die türkis-grüne Bundesregierung am Montag nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten.

„Ausschließlich gute Nachrichten“ habe man heute zu überbringen, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu Beginn der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt an. Das erste Mal seit Oktober verzeichne Österreich weniger als 1000 Neuinfizierte, zum aktuellen Stand haben zudem 2,6 Millionen eine erste Impfung erhalten, so Kurz. Das heißt: „Wie versprochen werden die Öffnungen am 19. Mai stattfinden - in ganz Österreich und in allen Branchen und Bereichen."

Die Schulen werden bereits ab 17. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückkehren, der Schichtbetrieb wird nur dann stattfinden, wenn es zu einer Clusterbildung kommt. (>>> Mehr dazu) Auch was das Vereinswesen betrifft, verspricht der Kanzler „einen deutlichen Schritt der Öffnungen": „Vom Fußballmatch bis zur Blasmusik wird auch hier wieder viel möglich sein“.

„Grüner Pass“ als Eintrittskarte

Die Öffnungen von Tourismus, Gastronomie, Kultur, Sport und Freizeitbetrieben werden aber von „massiven Sicherheitsvorkehrungen“ begleitet, so Kurz. Das Testen habe sich zum „Erfolgskonzept“ entwickelt, dies werde man weiterhin verfolgen. Der Weg „zurück ins alte Leben“ ist aber das Impfen, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wiederholt betonte.

„Als Zutrittsberechtigung setzen wir auf den 'grünen Zutrittspass'“, so der Bundeskanzler. Um Zutritt zu Gastronomie, Tourismus, Kultur oder Sportbetrieben zu bekommen, bedürfte es also eines Nachweises einer „geringen epidemiologischen Gefahr“. Heißt: Ein negativer Corona-Test, der Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion. Die Definition von Personen, von denen eben diese „geringe epidemiologische Gefahr" ausginge, bezeichnete der Gesundheitsminister als „Dreh- und Angelpunkt".

Zugelassen sind für sie ein Antigentest (Gültigkeitsdauer 48 Stunden), ein PCR-Test (Gültigkeitsdauer 72 Stunden) und neuerdings auch ein Selbsttest, der digital eingemeldet wird (Gültigkeitsdauer 24 Stunden). Die Erstimpfung muss 22 Tage zurückliegen, nach drei Monaten ist eine Auffrischung erforderlich. Nach der Zweitimpfung, beziehungsweise bei Impfstoffen, bei denen nur eine Dosis nötig ist, müsste nach neun Monaten wieder aufgefrischt werden, so Mückstein.

Beschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich

Die Ausgangsbeschränkungen fallen. Treffen werden wieder möglich sein - allerdings mit Einschränkungen. Privat dürfen sich tagsüber zehn Erwachsene plus Kinder treffen, nachts und im Innenraum vier. „Das gilt für den öffentlichen Raum genauso wie für die Gastronomie“, so Kanzler Kurz, „genauso wie die FFP2-Maske, die wird auch weiterhin noch in vielen Bereichen nötig sein."

Zu Begräbnissen und Hochzeiten dürfen maximal 50 Personen zusammenkommen. Für die Feier danach gilt eine Anzeigepflicht, außerdem darf sie nicht bewirtet werden. „Veranstaltungen in großer Dimension sind also noch nicht möglich“, so Kurz: „Hochzeiten, große Feste und Vereinsveranstaltungen, wo Abstandregeln nicht eingehalten werden, finden also definitiv nicht jetzt mit 19. Mai statt, aber spätestens ab Juli.“ Denn für „spätestens 1. Juli" hat der Bundeskanzler bereits die nächsten Öffnungsschritte angekündigt.

Menschen, die in Alters- oder Pflegeheimen leben, dürfen wieder täglich Besuch empfangen - auch das war bereits bekannt. Konkret sind drei Besucher pro Person am Tag erlaubt, konkretisierte Mückstein.

Erste Phase des „grünen Passes“ beginnt

Für den Restaurantbesuch müsse ein negatives Testergebnis bzw. die Impfung nachgewiesen werden, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. „Ab 19. Mai gilt die erste Phase des grünen Passes“. „Getestete, Geimpfte oder Genesene haben Zutritt zum Gasthaus, egal, ob sie das in Papierform, als SMS am Handy oder in Form eines Impfzertifikats vorweisen.“ Ein Selbsttest soll vor Ort unter Aufsicht möglich sein - hier werde man Betriebe mit Tests unterstützen, so Köstinger, und bezog sich dabei auf das neue Konzept der „Point of Sale"-Tests. Diese werde es etwa „direkt beim Wirten oder beim Veranstalter" geben, sie sind nur für die Dauer des Besuchs gültig. Für Kinder - die Testpflicht gilt ab 10 Jahren - sollen die in der Schule durchgeführten Tests als Eintrittstests gelten.

Pro Tisch dürfen im Innenbereich vier Erwachsene (mit ihren minderjährigen Kindern) Platz nehmen, im Außenbereich zehn Erwachsene (mit ihren minderjährigen Kindern). Wer den zugewiesenen Sitzplatz verlässt, muss eine FFP2-Maske tragen.

Überall dort, wo man sich länger als 15 Minuten aufhält, gilt außerdem die Registrierungspflicht. Dies gilt nicht für Freizeitbetriebe im Freien, also für Tierparks oder Zoos, ergänzte Köstinger.

Pro Person müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen und FFP2-Masken getragen werden. Die Abstandsregel von zwei Metern gilt weiterhin. Die Sperrstunde um 22:00 für die Bereiche des öffentlichen Lebens wird wieder eingeführt.

Kunst, Kultur und Sport

Das gilt auch für Sport-, Kunst- und Kulturveranstaltungen, die ab 19. Mai wieder vor Publikum stattfinden dürfen. Die Kapazitätsbeschränkung liegt im Zuschauerbereich bei 50 Prozent, erlaubt sind in Innenräumen maximal 1500 Besucher, im Freien maximal 3000 Besucher - jeweils mit zugewiesenen Sitzplätzen. Voraussetzung auch hier: Man muss getestet, genesen oder geimpft sein, betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Die im öffentlichen Leben geltende Abstandsregeln von zwei Metern kommt in den Zuschauerreihen nicht zur Anwendung, hier ist zwischen haushaltsfremden Personen ein Platz freizuhalten. Kogler stellte auch dafür weitere Adaptionen für Juli in Aussicht.

Chöre oder Musikvereine werden ab 19. Mai auch wieder in Innenräumen proben können, wobei auch hier die 20-Quadratmeter-Regel pro Teilnehmer zur Anwendung kommt. Zusätzlich müssen die Teilnehmer ebenfalls geimpft, getestet oder genesen sein - sie müssen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit keine Maske tragen. Dasselbe gilt für den Sport. Werde nicht geprobt oder gesportelt, so der Vizekanzler, gelten die üblichen Masken- und Abstandspflichten.

20 Quadratmeter pro Besucher müssen auch die Museen weiterhin sicherstellen, ebenfalls bleibt die FFP2-Maskenpflicht, allerdings muss für einen Museumsbesuch kein Nachweis über Impfung, Test oder überstandene Erkrankung erbracht werden.

Mückstein: „Es schaut gut aus"

„Diese Öffnungsschritte sind kein Geschenk“, resümierte Gesundheitsminister Mückstein, sondern der Lohn für unsere gemeinsamen Anstrengungen in den vergangenen Wochen“. Er mahnte aber weiterhin zur Vorsicht: Die Lage sei zwar derzeit gut, aber: "Ich werde ein strenges Auge darauf haben."

(bsch)