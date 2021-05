Wieso soll die ÖH linke Demo-Busse finanzieren?

Jessica Gasior will mit dem KSV-LiLi der „Entpolitisierung“ der Hochschulen entgegentreten. Warum sie ein Institut für Rechtsextremismusforschung fordert, gratis Menstruationsartikel will und gegen eine Mindeststudienleistung ist.

1. Im Wahlprogramm des KSV-LiLi findet man viele allgemeinpolitische Forderungen wie mehr Basisdemokratie, Anti-Rassismus oder Feminismus, um über den „Tellerrand der ÖH“ zu schauen. Was liegt denn auf dem Teller der ÖH?

Jessica Gasior: Wir haben, was die Studierenden betrifft, drei Schwerpunkte in diesem Wahlkampf. Das ist die Prekarität der Studierenden, das sind feministische Themen, die auf der Uni noch sehr viel Raum brauchen und zudem das Thema Antifaschismus. Auf den Anti-Corona-Demos sehen wir gerade die größte rechtsextreme Mobilisierung seit Jahren. Da braucht es auch mehr kritische Lehre an der Universität in Form eines Instituts für Rechtsextremiusmusforschung, um das analytisch zu behandeln.

Auf den Anti-Corona-Demos sind immer wieder auch linksextreme Kräfte vor Ort, die teils gewalttätig sind. Ist das kein Problem?

Ich verstehe, dass das thematisiert wird. Ich tue mir aber schwer damit, wenn man sich anschaut, wie viel Gewalt von Rechtsextremen auf den Demos verübt wurde. Auf linken Demos kommt es so gut wie zu keinen gewalttätigen Ausschreitungen. Wenn sich die linken Demos nicht gegen die Anti-Corona-Demos gestellt hätten, dann würden die Rechtsextremen einfach so samstags durch den Prater laufen. Da braucht es eine Gegenstimme. Die Polizei hat da lange nichts gemacht.

2. Der KSV-LiLi begreift sich als „Gegenstimme“, die laut Wahlprogramm ein politisches Korrektiv in einer schwachen österreichischen Zivilgesellschaft sein will. Der Anspruch würde eher zu einer Parlamentsfraktion passen. Wie passt er zu einer ÖH-Wahl?

Wir haben hohe Ansprüche, weil wir sehen, dass Studierende nicht in einem Vakuum oder losgelöst von der Gesellschaft leben. Die Lebensrealität der Studierenden hört ja nicht vor den Türen des Hörsaals auf. Wir sind eine Studienvertretung und haben Interesse daran, bei allem, was beschlossen wird, mitzureden. Die ÖH wird zu oft verwechselt mit einer reinen Servicepolitik, aber wir sind eine politische Institution.

Jessica Gasior beim Interview am Uni Campus im alten AKH in Wien. (c) Julia Neuhauser

Viele Studierende kritisieren aber gerade, dass die ÖH zu viel allgemeine Politik betreibt und beispielsweise ÖH-Gelder für linke Demo-Busse im Vorfeld des Wiener Akademikerballs verwendet.

Man muss sich die Kritik anhören und sich damit kritisch auseinandersetzen. Da sehe ich aber auch die allgemeine Tendenz der Entpolitisierung, wenn man sagt, wir wollen gar nicht mehr politisch sein. Das geht so nicht. Wenn wir uns anschauen, wie viele Studierende finanziell oder psychisch belastet sind, dann muss es einen Studierendenverband geben, der aktiv Druck auf die Regierenden ausübt.

3. In der Exekutive der Uni Wien sitzt der KSV-LiLi seit 20 Jahren. Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die dort sofort umgesetzt gehören?

Was wir an der Uni Wien schon umgesetzt haben, was wir aber für alle fordern, sind gratis Menstruationsartikel in den Toiletten. Was wir noch umsetzen wollen: die Abschaffung der Mindeststudienleistung, eine Krankenversicherung für Studierende und dass die Curricula mit Betreuungspflichten vereinbar sind. Die Coronakrise hat zudem gezeigt, dass Studierende keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben, weil viele ja geringfügig beschäftigt sind. Da fordern wir einen Zugang zum Arbeitslosengeld bzw. einen Anspruch auf Kurzarbeit. Dezidiert wollen wir auch ein Verbot von unbezahlten Praktika.

4. Bei der ÖH-Wahl tritt mit dem KSV-KJÖ noch eine weitere kommunistische Fraktion an. Wer sind die besseren Kommunisten?

KSV-LiLi, würde ich sagen. Immer linke Liste wählen.

Der KSV-KJÖ würde jetzt sagen, dass der KSV-LiLi Postenschacher betreibt, weil er an der Uni Wien schon so lange in der Exekutive ist. Worin genau liegt der Unterschied?

Wir stehen dezidiert für einen anti-autoritären und modernen Kommunismus. Wir befassen uns aber auch kritisch mit der Vergangenheit des Kommunismus.

5. Ist eine Wiedervereinigung der kommunistischen Fraktionen nach der ÖH-Wahl denkbar?

Ich verstehe die Frage. Prinzipiell arbeiten wir sehr gerne mit linken Fraktionen zusammen. Aber nicht umsonst gibt es diese inhaltlichen Differenzen und die Distanzierung zum KSV-KJÖ. Wir stehen uns aber nicht auf ewig verfeindet gegenüber. Wir wollen die Differenzen, die irgendwann entstanden sind, auch nicht weitertragen. Verbände können sich ändern, Ansichten können sich ändern. Das ist alles ein dynamischer Prozess.

Es wäre denkbar, in einer gemeinsamen Koalition zu arbeiten?

Das hängt nicht von uns ab.