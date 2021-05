Architektur-Biennale: Der unsichtbare Code der Stadt

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Helge Mooshammer und Peter Mörtenböck kuratierten den Österreich-Beitrag zur diesjährigen Architekturbiennale

Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer entschlüsseln auf der Architekturbiennale in Venedig mit dem österreichischen Beitrag die Logik des „Plattform Urbanismus“

Venedig ist ja auch so eine Plattform. Nicht nur weil sich die Stadt mühsam mit Pfählen über das Wasser erhebt. Sie verspricht auch so einiges: an Schönheit, Erlebnissen, Eindrücken. Und davon sogar derartig viel, dass das Phänomen Overtourism den Bürgermeister schon zum Nachdenken brachte: Vielleicht doch Zugangsbeschränkungen für den Markusplatz? Zurzeit heißt es eher: „No Tourism.“ Und ab dem 22. Mai aber trotzdem: Biennale Architettura 2021. Oder anders gesagt: 17. Internationale Architekturausstellung La Biennale di Venezia. Coronabedingt ist sie ins heurige Jahr gerutscht. Für Österreich rücken die Architekturtheoretiker und -forscher Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer mit inhaltsschwerem Gepäck an: mit dem Thema des „Plattform-Urbanismus“. Konsequenterweise transformieren sie ihren Beitrag im Österreich-Pavillon in den Giardini zur „Platform Austria“. Über Jahre haben sich die beiden Kuratoren diesem Phänomen genähert, das in die unterschiedlichsten Bereiche ausstrahlt, aber auch direkt in die Kernzone der Fragestellung „How will we live together?“, die Biennale-Kurator Hashim Sarkis für 2021 ausformuliert hat.