Wien impft Schwangere ab kommender Woche

Seit Schwangere priorisiert wurden, steigt die Ungeduld. Rund 2500 Frauen haben sich bisher vorgemerkt. Diese Woche wird entschieden, ob es innerhalb der Gruppe Priorisierungen gibt.

Wien sei die erste Stadt Europas, die Schwangere gegen Covid-19 impft: Das hatte die Stadt vor vollmundig angekündigt, nachdem das Nationale Impfgremium diese in die Prioritätsliste aufgenommen hatte. Anderthalb Wochen später warten viele schwangere Frauen immer noch auf das SMS oder das E-Mail mit dem Impftermin. Und sind zunehmend frustriert. Immerhin wurden vergangene Woche 28.000 Termine für Menschen über 60 freigeschaltet, die in der Priorität deutlich weiter hinten liegen. Und auch bei den 10.000 neuen Terminen, die in Wien am Montag aufgemacht wurden, waren schwangere Frauen nicht dabei.