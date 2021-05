Finanz- und Versicherungswirtschaft: Gelingt der digitale Umbruch?

Virtueller Expertentalk

Impulsstatement:

Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich

„Wie die digitale Transformation die Banken- und Versicherungslandschaft in Österreich verändert“.

Aktuelle EY-Studien zeigen: Die Finanzbranche muss sich auf neue Kundenbedürfnisse einstellen.



Auf dem Podium:

Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung AG

Thomas Wang, Mitglied der Geschäftsleitung der Funk Gruppe

Paul Lubusch, Geschäftsführender Gesellschafter der IT Finance Consulting GmbH

Helmut Fallmann, Gründer und Mitglied des Vorstands der Fabasoft AG



Moderation:

Eva Komarek, General Editor for Trend Topics, Styria Media Group