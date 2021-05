Bundesliga: Seriensieger und ewige Schlusslichter

An Salzburgs achtem Meistertitel in Serie gab es nie Zweifel, dafür sind noch Europacup-Tickets zu vergeben. Und im Abstiegskampf wartet ein höchst kurioser Rettungsanker.

Wien. Österreichs Fußballsaison ist auf der Zielgeraden: Nur noch drei Runden stehen in den zwei höchsten Ligen aus und Salzburg steuert dem achten Meistertitel in Folge zu. Auch die Frage, ob St. Pölten oder doch noch Admira mit dem Abstiegsgespenst in Berührung kommen, könnte bereits heute geklärt sein. Offen bleibt, wem der Sprung in den Europacup gelingt. Und: Wer steigt eigentlich auf?