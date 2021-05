Ein Lockdown sollte nicht erst als Notbremse verwendet werden

Forscher am IST Austria modellieren die Pandemie mit Modellen aus der Hydrodynamik.

Eigentlich befassen sich die Physiker um Björn Hof am IST Austria in Klosterneuburg mit Turbulenzen in Flüssigkeiten. Doch nachdem Hof seine geplante Reise nach Wuhan, die Heimatstadt seiner Frau, Anfang 2020 coronabedingt absagen musste, beschloss er, die dabei bewährten statistischen Methoden auf die Ausbreitung einer Pandemie anzuwenden.

In „Nature Communications“ (10. 5.) berichten er und seine Kollegen über das verwendete Modell, das recht einfach scheint: So können die Individuen nur ihre vier Nachbarn und eine zufällig ausgewählte fünfte Kontaktperson mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit anstecken. In diesem Modell ergab sich ein unerwartet jäher Übergang: Wenn Contact Tracing und Testaktivität ein bestimmtes Limit unterschreiten, dann schnellen die Infektionen in die Höhe, wachsen sogar superexponentiell (d. h. dass die Verdopplungsraten nicht konstant bleiben, sondern ansteigen).