Alkohol lässt den Abstand zwischen Menschen schrumpfen

US-Forscher maßen, wie Trinker einander näher rücken.

„Ja, der Heurige, der bringt die Leut' z'samm . . . nicht wahr?“, sagt in Jörg Mauthes Roman „Die große Hitze“ Bruno Kreisky zu einem Botschafter, den er beim Heurigen antrifft. Er sagt es mit tadelndem Unterton, wohl wissend: Es ist wahr. Und der Heurige resp. der Wein resp. der Alkohol bringt die Menschen nicht nur zueinander, sondern auch einander physisch näher. Was in Corona-Zeiten ein Problem ist – und ein Grund für etliche Beschränkungen war. So durfte im Wiener Winter sogenannter Kinderpunsch ausgeschenkt werden, alkoholhaltiger nicht.