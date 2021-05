Was oder wem nützt die ÖH eigentlich?

Wir stehen wenige Tage vor der größten bundesweiten Wahl in diesem Jahr. Von 18. bis 20.Mai sind 345.000 Studierende zur Wahl der österreichischen Hochschülerschaft aufgerufen. Das sind so viele wie noch nie. Doch es drohen so wenige wie noch nie hinzugehen.

Altbundespräsident Heinz Fischer findet das „schade“ und ruft die Studierenden im „Presse"-Podcast zur Wahl auf. „Es müssen mehr als 20 Prozent sein", sagt er mit Blick auf die Wahlbeteiligung, „alles andere wäre traurig“. Immerhin könne die Hochschülerschaft die Hochschulpolitik sehr wohl beeinflussen. Fischer selbst hat seine Karriere in der ÖH begonnen. Für ein besonders gutes Karrieresprungbrett hält er die Hochschulerschaft dennoch nicht.

Mehr zur ÖH-Wahl finden Sie unter: diepresse.oehwahl