Wilde, alte Donau: Spektakuläre Bilder in der Nationalbibliothek

Kommentieren Hauptbild • Kaiser Franz II./I. besichtigt den Schaden der Überschwemmung in der Rossau im März 1830 • Kaiser Franz II./I. besichtigt den Schaden der Überschwemmung in der Rossau im März 1830 (c) ÖNB

Eine riesige Landkarte beherrscht die Sonderausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek: „Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit“ führt viele Sedimente mit.

So mächtig wie eine Schule ausgewachsener Bartenwale wirkt die derzeitige Hauptattraktion im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek: Ungefähr die Hälfte der Sonderausstellung „Die Donau“ nimmt die sogenannte Pasetti-Karte ein. Sie zeigt den Verlauf des Stroms in der späten Habsburgermonarchie, als er noch kaum reguliert war. Benannt ist das Druckwerk nach seinem Herausgeber, dem Ministerialbeamten Florian von Pasetti. Entfaltet ergibt die Schifffahrt-Karte, deren erste Abschnitte 1857 erschienen, 36 Meter Länge.

Der abgebildete Weg führt von Passau bis zum Eisernen Tor zwischen Serbien und Rumänien. Fast die Hälfte der 2850 Kilometer langen Donau werden hier dokumentiert. Sie ist zwar nur der zweitlängste Strom Europas, aber dass sie durch zehn Länder und vier Hauptstädte fließt, bedeutet Weltrekord. Die Donau verbindet viele Völker in Ost und West, führt also reichlich Kultur mit sich. Sie ist nicht nur Handelsroute, sondern oft auch wild umstrittene Grenze.