Das total vertrackte Urlaubsproblem der Russen

Die Welt wartet auf die ausgabefreudigen russischen Touristen. Aber sie dürften noch lange ausbleiben. Das liegt nicht nur an Covid-19. Putin selbst lässt sie nicht mehr reisen.

Wer sich in Russland jetzt noch schnell für den Sommer auf dem Land gemütlich einrichten und seinen Heim-Urlaub irgendwie retten will, ist wohl zu spät dran. Der bereits im Vorjahr begonnene Ansturm auf Immobilien im Umkreis von 200 Kilometern vor Großstädten wie Moskau und St. Petersburg hält unvermindert an. Die Nachfrage nach Grundstücken, Fertigteilhäusern, Einrichtungen und entsprechenden Bautrupps – so ergab eine Untersuchung des Reklamedienstleisters „Avito“ – hat sich binnen eines Jahres um 82 Prozent fast verdoppelt. Die Immobilienpreise dort zogen um neun Prozent an. Und rund um Moskau hat sich das Angebot um fast 40 Prozent verringert.



Der Trend zur Stadtflucht in der Corona-Pandemie ist keine russische Eigenheit. Auch im Westen suchen viele der Enge der Stadt mit ihren Menschenansammlungen zu entkommen. Aber während die Europäer und Amerikaner angesichts des Sommerurlaubes die Aussicht haben, infolge der immer größeren Durchimpfungsrate schon recht frei auch ins Ausland reisen zu können, sind die so reisefreudigen Russen weit davon entfernt.

In Wirklichkeit haben sie ein ganz massives und kompliziertes Problem. In Wirklichkeit nämlich können sie so gut wie nirgendwohin. Dabei ist Corona dafür nur einer der Gründe. Die anderen sind hausgemacht und geopolitischer Natur. Und rühren in erster Linie von Kremlchef Wladimir Putin her.



Das alles ist umso dramatischer, als die Reisefreiheit ja eine der größten Errungenschaften in der jungen postsowjetischen Wohlstandsgeschichte war. Gerade die neue Mittelschicht definierte sich auch darüber, dass sie sich nicht mit einem Landhäuschen begnügte, sondern in der Welt unterwegs war. Vor allem in Westeuropa, dem nunmehrigen politischen Reibebaum, der aber doch Magnet bleibt. Zwei und mehr Urlaube pro Jahr waren eher die Regel als die Ausnahme. Das Geld saß den Russen dabei locker. Schon sehr früh waren sie dafür bekannt, die höchsten Tagesausgaben pro Person unter den Touristen zu haben.



Spendierfreudige Gäste



Vor der Wirtschaftskrise und der Rubelabwertung im Zuge der Krim-Annexion 2014 gehörten die Russen mit jährlichen Ausgaben im Ausland von über 50 Milliarden Dollar zu den Top-Fünf aller Länder, wie die Statistik der UN-Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) zeigt. Die Krim-Annexion führte zu einer jahrelangen wuchtigen Zäsur. Aber die Russen waren auf dem Weg zurück ins Ausland. Im Vor-Coronajahr 2019 lagen sie mit Jahresausgaben von 34,5 Mrd. Dollar weltweit immerhin wieder auf Platz sieben. Dass die Coronapandemie im Vorjahr zu weltweiten Grenzschließungen führte, schluckten sie geduldig, zumal es allen gleich erging. Aber jetzt, im Jahr 2021, sehen sie sich schwer diskriminiert und können ihren Zorn kaum verbergen. Was ist da passiert?