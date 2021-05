Österreichische Firmen im Visier der Angreifer aus dem Netz

Die Pandemie sorgte hierzulande für eine Zunahme von Hacker-Angriffen. Wer Lösegeld zahlt, bleibt auf dem Schaden sitzen.

„Das war ein Erlebnis, das wünsche ich niemandem“, sagt Maximilian Riedel, Geschäftsführer des gleichnamigen Tiroler Glasherstellers in Familienhand. Am 19. Juni, mitten in der Coronakrise, suchten Hacker das Unternehmen heim. Gerade hatte Riedel seine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. „Und das Homeoffice blieb stehen.“ Die Firma Riedel hat Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, ein Computer-Virus wurde per Email in das Unternehmen eingeschleust. Drei Wochen lang sei alles gestanden. Die Polizei wurde eingeschaltet, „aber keiner konnte uns helfen.“