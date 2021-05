Golf: Die Wiedergeburt des Rory McIlroy

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat sich neu gefunden, feierte den ersten Sieg seit 2019 – pünktlich vor der PGA Championship.

Charlotte. Dort, wo Rory McIlroy seine Erfolgsgeschichte auf der PGA-Tour einst begonnen hatte, meldete er sich nun auch als Sieger zurück. Im Quail Hollow Club in Charlotte, North Carolina, hatte er 2010 als 20-Jähriger seinen ersten Turniersieg auf US-Boden bejubelt. Am Sonntag beendete er nun just dort eine mehr als 18-monatige Durststrecke, in der sich nicht nur er selbst verändert hat.