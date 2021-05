Welle an Frauenmorden im sicheren Schweden

Im Gleichstellungsparadies Schweden häufen sich Frauenmorde und schwere Misshandlungen durch Partner oder Ex-Partner. Ist das eine Folge der Coronapandemie?

Marylin Petterson versuchte noch der jungen, von mehreren Schüssen getroffenen Frau mit einer Herzmassage zu helfen. Am Tatort im südschwedischen Malmö sah es aus wie nach einer Hinrichtung. „Sie hielt ihr Baby noch in einem Arm, Handy, Schlüssel und Geldbörse in der anderen Hand,“ erinnert sich die Nachbarin. „Der Papa saß zusammengesunken am Hauseingang und weinte. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis der Krankenwagen kam,“ sagt sie. Im Krankenhaus starb die 31-jährige Ärztin Karolin. Das zwei Monate alte Kind und der Vater, ein Ex-Krimineller, an dem man sich vermutlich rächen wollte, blieben körperlich unversehrt.