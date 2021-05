Vorsicht: Die neue Freiheit bringt auch alte Pflichten mit sich

Mit den Öffnungen wächst der Optimismus: Der Schwung muss genutzt werden, um strukturelle Probleme wie den Fachkräftemangel zu lösen.

Vor acht Monaten stand an dieser Stelle der Titel: „Krisen bewältigt dieses Land gut, die Normalität ist unser Problem.“ Natürlich lässt sich trefflich darüber streiten, wie gut Österreich durch diese Krise kommt – sie ist ja noch nicht vorbei. Und bekanntlich fällt die Innenansicht immer kritischer aus als der Blick von außen. Im internationalen Vergleich lief es ganz gut in Österreich – wenn man derartiges überhaupt noch sagen darf. Mittlerweile ist man ja sofort verdächtig, wenn man sich in irgendeine Richtung äußert. Die rot-weiß-rote Welt wird scheinbar nur noch in zwei Lager geteilt: für oder gegen Kurz, für oder gegen Impfen, für oder gegen Öffnung. Es gibt für alles nur noch ein Dafür oder Dagegen. Wenn das in dieser giftigen Tonart weitergeht, wünschen sich so manche vielleicht gar noch die alte großkoalitionäre Stillstandspolitik zurück.