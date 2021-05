Giorgia Meloni, die neue Königin der italienischen Rechten

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Giorgia Meloni • imago images/Italy Photo Press

Die rechtsnationale Giorgia Meloni nimmt Lega-Chef Matteo Salvini immer mehr Wähler weg: Ihr Ziel ist, erste Premierministerin Italiens zu werden. Das könnte ihr gelingen.

Eine Römerin macht dem Mailänder Matteo Salvini das Leben zunehmend schwer. Denn während der Lega-Chef seit Ende seiner Regierungsbeteiligung 2019 im freien Umfragefall ist, steigt die rechtsnationale Giorgia Meloni zum neuen Star der italienischen Rechten auf – und sägt an Salvinis Podest. Die scharfzüngige Gründerin der Partei Fratelli d'Italia (FdI) macht kein Geheimnis daraus, was ihr Ziel ist: „Ich will in die Regierung“, sagte sie unlängst dem „Corriere della Sera“. Die 44-Jährige will also Italiens allererste Premierministerin werden und Salvini von der Spitze der Mitte-Rechts-Allianz verdrängen. Inzwischen nimmt man ihr das sogar ab.