Erdoğan und die verschwundenen Milliarden

Die Opposition setzt die Regierung unter Druck. Sie will wissen, was mit 128 Milliarden Dollar an Devisenreserven geschah, die angeblich ausgegeben wurden, um den Kursverfall der Lira zu stoppen

Die türkische Regierung hat die meisten Medien und die Justiz des Landes unter ihrer Kontrolle – und doch wird Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine unangenehme Frage nicht los: „Wo sind die 128 Milliarden Dollar?“, fragen die Opposition und auch Wähler von Erdoğans Partei AKP. So sehr sich der Präsident auch bemüht, er kann der Frage nicht entkommen. Sie wird im Fernsehen und im Internet gestellt, auf Plakaten und zuletzt auch in einem Live-Chat des Präsidenten mit Jungwählern auf YouTube. Der deutsch-türkische Boxer Ünsal Arik in Bayern ließ sich mit einem T-Shirt fotografieren, das mit der Frage bedruckt war. Eine überzeugende Antwort hat Erdoğan bisher nicht gefunden.