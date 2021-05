War der Holocaust nur eine Ausgeburt des Kolonialismus?

Am Rande der 100-Jahre-Gedenkfeiern zum Genozid an den Herero (2004).

Der Historikerstreit um die Einzigartigkeit der deutschen Judenvernichtung flammt wieder auf – unter neuem Vorzeichen.

„Wie ein halb zu Tode gehetztes Wild“ wurden die Aufständischen gejagt. Die wasserlose Wüste „sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten: die Vernichtung des Hererovolkes“. So rühmte der Generalstab die Gräueltaten von 1904 an den Hirten im heutigen Namibia. Zwar empörte sich die Öffentlichkeit zuhause über die Brutalität des verantwortlichen Generals, er wurde abberufen, aber das war es schon zu spät: Von den rund 70.000 Herero überlebten nur 16.000.