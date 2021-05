Warum die Gewalt in Jerusalem explodiert

Bei neuen Zusammenstößen in Ostjerusalem hat es am Montag über 300 Verletzte gegeben. Die Staatengemeinschaft warnt vor einer Eskalation.

Die Lage in Ostjerusalem eskalierte schon früh am Montag. Schauplatz auch der jüngsten Ausschreitungen: der Tempelberg, der mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee für Juden wie für Muslime zu den wichtigsten heiligen Stätten zählt. Israelische Sicherheitskräfte drangen am Vormittag auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee vor und setzten Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten gegen Palästinenser ein, die sie mit Steinen angegriffen hatten. Bis zum Nachmittag gab es mindestens 330 Verletzte, darunter etwa 20 Polizisten. Mehr als 250 Menschen wurden in ein Spital eingeliefert.



„Warum greifen sie die Aqsa-Moschee während des Ramadans an? Das ist ein heiliger Ort für die Muslime“, zitierte die „New York Times“ einen Augenzeugen. „Israel zettelt einen Religionskrieg an.“ Was hat es mit der Gewalt auf sich? Ein Überblick.