Niederösterreich präsentiert "Landesverfassung to go"

Niederösterreich feiert den 100. Jahrestag der ersten Landtagssitzung mit einem Booklet.

100 Jahre nach der ersten Sitzung des NÖ Landtags am 11. Mai 1921 hat Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) am Dienstag das druckfrische Booklet "Landesverfassung to go" präsentiert. "Die Landesverfassung ist das wichtigste Gesetz des Landes. Denn durch sie werden unter anderem die Landeshoheit, das Landesgebiet und vor allem die politischen Funktionen und Abläufe definiert", betonte Wilfing. "Mit dem handlichen Format von neun mal neun Zentimetern zeigen wir, dass die Verfassung kein Buch mit sieben Siegeln ist."

Die Landesverfassung sei trotz ihrer Bedeutung "sehr übersichtlich und auch für Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen verständlich". Erhältlich ist die "Landesverfassung to go" in der Landtagsdirektion bzw. gibt es sie zum Download.

(APA)