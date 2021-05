Blümel in der "ZiB 2": Was man in der Politik aushalten muss

Ohne Mimik antwortete Finanzminister Gernot Blümel auf Armin Wolfs scharfe Fragen zur Aktenherausgabe, Vergleiche mit Jörg Haider und einen möglichen Rücktritt.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erzählte kürzlich, dass er vor seinem "ZiB-2" Interview, bei dem er gerade erst zwei Tage im Amt war, "weniger als 5 Stunden" Medientraining hatte. Was hat er dort gelernt? Dass er nicht breitbeinig stehen soll, zum Beispiel, und dass er seine Hände nicht runterhängen lassen darf.

Finanzminister Gernot Blümel ist präsentationstechnisch sehr, sehr viel weiter. Bei Sportlern wird das Phänomen Übertraining diskutiert, da gibt es recht unschöne Bilder. Im Medienbereich gilt es ja gerade, diese zu vermeiden - das Ergebnis, so scheint es, ist die völlige Ausdruckslosigkeit. In der "ZiB 2" am Montagabend konnte man diese in Wort und Bild verfolgen.