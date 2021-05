Wieder zwei Grand Prix? Das Spektakel von Spielberg!

Die Rennstrecke in der Steiermark könnte ihr zehnjähriges Jubiläum mit erneut zwei Grand Prix krönen. Montréal ist abgesagt, Istanbul wackelt – das grüne PS-Idyll hofft auf 6000 Fans.

Spielberg gilt als das Idyll in der Welt des Motorsports. Die Rennserien sind beliebig austauschbar, die Antworten jedoch stets die gleichen. Die Rennstrecke in der Steiermark sei anspruchsvoll, modern, ein Naturerlebnis und wenn selbst ewig-grummelnde Manager wie Bernie Ecclestone mit großen Augen vom „Läuten der Kuhglocken“ erzählen, weiß man, dass der Sound der Motoren doch nicht das einzige ist, was erinnerlich bleibt.