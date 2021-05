„Die Angst hält sich in Grenzen“

(c) Clemens Fabry

Die globalen Finanzmärkte gewöhnen sich allmählich an die leicht anziehende Inflation, konstatiert Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der Bank Austria. Kurzfristige Preistreiber behält der Experte dennoch gut im Auge.

Die Bemühungen der Notenbanken und zahlreicher Staaten, die globale Wirtschaft wieder anzukurbeln, sei gelungen, zieht Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, ein positives Fazit. Dass dabei die Inflation wieder leicht anziehe, sei sogar eine erwünschte Begleiterscheinung, wenn auch dieser Umstand Turbulenzen an den Bondmärkten ausgelöst habe. Doch Bruckbauer ist überzeugt, dass sich die Finanzmärkte auf den Paradigmenwechsel allmählich einstellen werden. Kurzfristig gebe es zwar einige Gründe, die für einen inflationären Schub sorgen dürften, etwa die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Güter. Doch langfristig dürfte sich die Teuerung einpendeln, ist der erfahrene Volkswirt überzeugt. Schließlich sei der Wettbewerb in den USA stark. Und in Europa verlaufe die Konjunkturerholung noch eher schleppend.