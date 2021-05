Aufschlag der Volleyballerinnen in spezieller Mission

Österreichs Frauen spielen in Graz um die erstmalige EM-Qualifikation. Sabrina Müller, 28, hat Erfahrung quer durch Europa gesammelt. Die Kärntnerin weiß also, worauf es ankommen wird – und um ihre Vorbildrolle.

Wien. Der historischen Dimension der EM-Qualifikation ist sich Sabrina Müller bewusst: Erstmals in der Geschichte könnten sich Österreichs Volleyballerinnen sportlich für eine Endrunde qualifizieren. „Man merkt schon, dass wir in spezieller Mission unterwegs sind. Die Motivation ist riesengroß und es ist eine Ehre, das für sein Land machen zu können“, sagt die 28-Jährige. 2019 wurde dieses Kunststück um einen Satz verpasst, nun soll es in den abschließenden drei Spielen des Qualifikationsturniers in Graz gelingen.