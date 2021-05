Richtig wappnen gegen den Wertverlust

(c) REUTERS

Autobahn oder Flughafen? Beteiligungen an klassischer Infrastruktur sind wertbeständig und bringen konstante Erträge – oft auch inflationsgesichert.

Mit der globalen Konjunkturerholung zieht auch die Inflationsrate wieder an. Die Folgen sind fallende Anleihekurse und wankelmütige Aktienmärkte. Umso mehr sind durchdachte Strategien gefragt, mit denen sich Anleger gegen steigende Preise wappnen können.

Für viele Ökonomen ist das aktuelle Umfeld ein ideales Szenario: Die globale Konjunktur zieht wieder an. Und damit auch die Inflation. Doch der Paradigmenwechsel bleibt nicht ohne Folgen an den Finanzmärkten, die Sorge vor einem weiteren Inflationsanstieg führt vor allem bei US-Staatsanleihen zu einer Verkaufswelle. Der Grund? Schon jetzt deckt die Verzinsung bei solchen Papieren kaum die aktuelle Inflation ab. Da möchten viele Anleger nicht einen noch größeren Wertverlust riskieren. Und trennten sich deshalb von solchen Papieren. Auch bei Aktien werden Anleger genauer hinsehen müssen. Nicht jedes Unternehmen kann steigende Preise, etwa für Rohstoffe, an die Konsumenten gänzlich weitergeben.