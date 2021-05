Die Infektionszahlen sinken – und das werden sie auch weiterhin

Die Impfungen machen sich mittlerweile deutlich bemerkbar. Einen noch größeren Beitrag leistet aber der saisonale Effekt, also der Frühling.

Der eindeutige Trend überzeugte sogar Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der mit der Öffnung der Gastronomie bis Juni warten und am 19. Mai zunächst nur den Betrieb von Schanigärten zulassen wollte. Aber die Zahl der Infektionen sinkt seit Wochen derart konstant, dass mittlerweile selbst die vorsichtigsten Gesundheitsexperten weitreichende Lockerungen für vertretbar halten.

Am Dienstag wurden mit 870 zum zweiten Mal in Folge weniger als 1000 Ansteckungen gemeldet – eine Entwicklung, die erfreulicher ist als erwartet, wie am Montag auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte. Die Gründe dafür sind naheliegend, in ihrer Wucht kamen sie für viele dennoch überraschend.