Van Morrison singt über Nigel Farage und "mind control"

Stark nach Verschwörungstheorien klingen etliche Texte auf dem neuen Album von Van Morrison: Das „Latest Record Project“ des irischen Meistersängers überfordert auch seine treuen Anhänger. Ein paar feine Songs sind aber drauf.

Das Phänomen tritt zuweilen schon bei Schülern auf: Beim Basteln oder Schönschreiben helfen hässliche Grimassen der Konzentration. Bei Van Morrison hat sich das bis ins hohe Alter erhalten. Stets musste er sich an echten und an eingebildeten Feinden reiben. Die Schönheit seiner Lieder forderte offenbar diesen Preis. Freunde seiner Kunst sahen bisher über Morrisons erratisches Verhalten hinweg, so wie über seine esoterischen Neigungen, die sich etwa in einer Danksagung an Chef-Scientologen L. Ron Hubbard äußerten.