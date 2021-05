Kein Wasser in europäischen Wein

Die Vermarktung entalkoholisierten Weins soll einfacher werden, schlägt die Kommission vor. Das lässt vor allem in Italien Gerüchte über Panscherei mit Wasser hochkochen.

Eines der gleichzeitig sperrigsten und wichtigsten landwirtschaftlichen Gesetze der EU nähert sich der großen Schlussverhandlungen zwischen Agrarministern, Europaparlament und Europäischer Kommission – und es lässt so manches wilde Gerüchte blühen. Vor einigen Tagen wandten sich italienische Winzerverbände und Agrarkämmerer mit einem Alarmruf an die Medien des Landes: die EU wolle es künftig erlauben, Wein teilweise oder ganz zu entalkoholisieren – und dabei auch die Zugabe von Wasser zu legalisieren. Einen „Megabetrug“ an Europas Verbrauchern prangerte Ettore Prandini an, der Präsident des Landwirtschaftsvebrandes Coldiretti. Die EU schaffe hier einen „gefährlichen Präzedenzfall“ und einen Anschlag auf die „Identität des europäischen und italienischen Weines.“ Er erinnerte daran, dass „die in Europa geltende gesetzliche Definition von Wein“ das Verbot der Wasserzugabe vorsehe.