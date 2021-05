Totes Ehepaar in Vöcklabruck gefunden

In Vöcklabruck sind am Dienstag am Parkplatz des Friedhofs die Leichen eines älteren Ehepaares gefunden worden. Es wurde eine Faustfeuerwaffe sichergestellt.

In Vöcklabruck sind Dienstagfrüh am Parkplatz des Friedhofs die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Der Mann war laut Polizei 78 Jahre alt, die Frau 79. Neben den Toten wurde auch eine Faustfeuerwaffe sichergestellt. Zu den Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv war laut Polizei vorerst nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet, die Dienstagnachmittag erfolgen soll.

Eine 49-jährige Autofahrerin hatte im Vorbeifahren auf dem Parkplatz zwei Personen am Boden liegen gesehen, ging nachschauen und alarmierte die Einsatzkräfte, gab es Dienstagnachmittag von der Polizei weitere Informationen. Das Paar dürfte zu Fuß unterwegs gewesen sein. Für den Abend wird das Obduktionsergebnis erwartet.

(APA)