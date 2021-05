David Lynch schenkt Donovan Videoclip

Donovan singt "I Am The Shaman"

Der Kultregisseur gratuliert dem ihm bekannten schottischen Musiker damit zum 75. Geburtstag.

Am Montag feierte Folkmusiker Donovan seinen 75. Geburtstag. Und wurde von einem prominenten Freund, dem Filmemacher David Lynch, mit einem Musikvideo beschenkt. Der schlichte Schwarz-Weiß-Clip zur schon 2010 von Lynch persönlich produzierten Nummer „I Am The Shaman“ ist auf YouTube verfügbar.

Darin singt Donovan, mit Totenkopfperlen behangen und mit schwarzer Mondsichel auf der Stirn, entspannt in die Kamera. Im Hintergrund wabern schwarze Wellen in Zeitlupe, schwummert das Strahlenmeer des Weltenraums – wie am Ende von Lynchs „Elefantenmensch“. Saugender Hall auf der Stimme Donovans verstärkt den dunkelbunten Esoterik-Schimmer: Lynch und er kennen sich aus der Transzendentalen Meditation. (and)