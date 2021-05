Attentatsserie: „Jedes Kind weiß, woher die Mörder kommen“

Das Begräbnis des Aktivisten Ihab Al-Wazni am Sonntag in Kerbala geriet zur politischen Kundgebung.

Von Teheran gestützte schiitische Milizen sollen hinter Morden an Reformern stecken. Die irakische Regierung sitzt zwischen den Stühlen.

Am Sonntag schlugen die Todeskommandos gleich zweimal zu. Erst wurde der Aktivist Ihab Jawad Al-Wazni am Morgen vor seinem Haus in der südirakischen Stadt Kerbala niedergeschossen. Er war auf der Stelle tot.

Wenige Stunden danach kam es in der südirakischen Stadt Diwaniya zu einem weiteren Mordanschlag. Der für seine Kritik an den Verhältnissen in seiner Stadt bekannte Fernsehjournalist Ahmad Hassan wurde ebenfalls niedergeschossen. Zwei Kugeln trafen ihn im Kopf, eine in die Schulter. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die Serie politischer Morde im Irak reißt nicht ab. Die Opfer sind stets bekannte Aktivisten gegen Korruption und Misswirtschaft. Am gefährlichsten ist der Dissens im Süden des Landes: Hier geben schiitische Parteien und deren Milizen den Ton an. Sie kämpfen mit den Reformaktivisten um die innerschiitische Deutungshoheit.